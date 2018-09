Harare (AFP) In Simbabwe sind nach Angaben des Welternährungsprogramms (WFP) in den kommenden Monaten mehr als eine Million Menschen von Lebensmittelknappheit bedroht. Die UN-Organisation plant Nothilfen für 1,13 Millionen Menschen, wie die WFP-Sprecherin Ashley Baxstrom am Freitag in Harare sagte. Auch Bewohner der großen Städte seien betroffen. Die Hilfen sollen die Zeit bis zur nächsten Ernte im Jahr 2019 überbrücken.

