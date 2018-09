Bayreuth (AFP) Der in Spanien festgenommene Verdächtige im Fall der getöteten Tramperin Sophia L. ist nach Deutschland ausgeliefert worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag in Bayreuth mitteilten, wurde der 41-jährige Fernfahrer am Donnerstag überstellt und sitzt seit Freitag in einem bayerischen Gefängnis in Untersuchungshaft. Zuvor hatte ein Gericht ihm den Haftbefehl wegen Mordes eröffnet.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.