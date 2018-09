Freiburg (AFP) Fünf Jahren nach ihrem Verschwinden ist eine Jugendliche aus dem baden-württembergischen Freiburg zu ihrer Familie zurückgekehrt. Dies teilte die Polizei am Freitag mit. Verwandte hätten die Beamten "überraschend" über die Rückkehr der zum Zeitpunkt ihres Verschwindens im Jahr 2013 13-Jährigen informiert. Was sich in der Zwischenzeit ereignet habe, sei der Polizei noch unbekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.