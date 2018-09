Monza (dpa) - Sebastian Vettel hat mit der Bestzeit im Training die Hoffnungen auf einen Ferrari-Heimsieg beim Formel-1-Rennen in Monza bestärkt.

Der 31 Jahre alte Hesse war am Freitag knapp drei Zehntelsekunden schneller als sein finnischer Teamkollege Kimi Räikkönen und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes. Ein Ausritt ins Kiesbett in der Zielkurve blieb für Vettel folgenlos. Vor dem 14. der 21 Saisonläufe am Sonntag hat Vettel in der WM 17 Punkte Rückstand auf den Briten Hamilton. In Monza konnte Ferrari zuletzt vor acht Jahren mit Fernando Alonso einen Sieg feiern. Vettel war hier 2008 im Toro Rosso sowie 2011 und 2013 mit Red Bull erfolgreich.

