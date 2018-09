Mexiko-Stadt (AFP) Aufgebrachte Menschen in Mexiko haben vier Menschen lebendig verbrannt, denen sie fälschlicherweise Kindesentführungen für den illegalen Handel mit Organen unterstellten. In einem Dorf im zentralen Bundesstaat Hidalgo wurden am Donnerstag (Ortszeit) ein Mann und eine Frau gelyncht, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Ein Mob habe die beiden erst verprügelt und dann gefesselt und bei lebendigem Leibe angezündet.

