Berlin (AFP) In den begehrtesten deutschen Universitätsstädten spitzt sich die Lage auf dem studentischen Wohnungsmarkt weiter zu. Zu diesem Schluss kommt eine Studie des Moses-Mendelssohn-Instituts, die 96 Hochschulstandorte mit mehr als 5000 Studierenden in den Blick nimmt und der Nachrichtenagentur AFP am Freitag vorlag. In München wurde demnach erstmals der Durchschnitt von 600 Euro für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft (WG) erreicht. Das sind 30 Euro mehr als vor einem Jahr.

