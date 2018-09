Chemnitz (AFP) Eine AfD-Kundgebung mit mehreren tausend Teilnehmern in Chemnitz ist beendet worden. Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Samstagabend. Genauere Angaben zur Situation in der Stadt nach diesem offiziellen Ende der Demonstration konnte sie nicht machen. Zu größeren Zwischenfällen sei es aber zunächst nicht gekommen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.