Berlin (AFP) Ein Fehler bei den sächsischen Innenbehörden hat einem Bericht der "Welt am Sonntag" zufolge mit dazu geführt, dass während der Auseinandersetzungen in Chemnitz am vergangenen Montag nicht genügend Polizisten vor Ort waren. Die Polizeidirektion Chemnitz stellte am Montagabend zwar "eine Kräfteanfrage" nach Unterstützung beim Lagezentrum des sächsischen Innenministeriums, wie dieses der Zeitung mitteilte. Für eine solche Anfrage sei das Bundespolizeipräsidium in Potsdam zuständig - das Innenministerium habe aber bei der Bundespolizeidirektion in Pirna nachgefragt.

