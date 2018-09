Berlin (AFP) Auf dem Gelände einer Raffinerie in Vohburg an der Donau im oberbayerischen Landkreis Pfaffenhofen ist es am frühen Samstagmorgen zu einer Explosion mit anschließendem Großbrand gekommen. Acht Menschen wurden verletzt, drei von ihnen mussten mit "mittelschweren bis schweren Verletzungen" ins Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei Oberbayern mitteilte. Rund 1800 Menschen in der Umgebung der Raffinerie werden demnach evakuiert und in einer Turnhalle untergebracht.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.