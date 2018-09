Chemnitz (AFP) In Chemnitz haben sich am späten Samstagnachmittag mehrere tausend Menschen zu einer AfD-Kundgebung versammelt. Die Partei rief vor dem Hintergrund des gewaltsamen Tods eines Deutschen am vergangenen Wochenende zu einem sogenannten Schweigemarsch auf. Zugleich demonstrierten in der Stadt weiterhin mehrere tausend Menschen unter dem Motto "Herz statt Hetze" gegen Fremdenfeindlichkeit.

