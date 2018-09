Rom (AFP) Angesichts der anhaltenden Kämpfe in Libyens Hauptstadt Tripolis haben die USA, Großbritannien, Frankreich und Italien die Konfliktparteien zu einem sofortigen Gewaltverzicht aufgerufen. In einer am Samstag in Rom veröffentlichten gemeinsamen Erklärung werteten die vier Länder die Unruhen als "Versuch, die rechtmäßigen libyschen Institutionen zu schwächen und den politischen Prozess zu behindern". Dies sei "inakzeptabel".

