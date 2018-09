Den Haag (AFP) Die beiden Passanten, die am Freitag bei einem Messerangriff am Amsterdamer Hauptbahnhof schwer verletzt wurden, stammen aus den USA. Beide Opfer seien US-Bürger, erklärte der Botschafter der USA in den Niederlanden, Pete Hoekstra, am Samstag. Die US-Botschaft sei mit ihnen und ihren Angehörigen in Kontakt gewesen.

