Peking (AFP) Die chinesische Polizei hat nach einer Demonstration gegen Missstände an Schulen 46 Menschen festgenommen. Mehr als 600 Demonstranten versammelten sich Samstag um Mitternacht vor der Polizeiwache in der Stadt Leiyang in der östlichen Provinz Hunan, wie die Polizei mitteilte. Die Festgenommenen hätten die Wache "angegriffen", nachdem Sicherheitskräfte zuvor eine Demonstration aufgelöst hätten. Demnach warfen sie Steine und Flaschen auf die Beamten.

