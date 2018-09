Rom (AFP) Bei einer Messerattacke in einem Museum im Norden Italiens ist eine Frau getötet worden. Drei weitere Menschen seien verletzt worden, als eine aus Polen stammende Pflegerin in Canneto sull'Oglio um sich gestochen habe, berichteten italienische Medien am Samstag unter Berufung auf die Polizei.

