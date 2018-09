Mörlenbach (dpa) - Nach dem Familiendrama im südhessischen Mörlenbach ist gegen die Eltern der beiden toten Kinder laut Polizei Haftbefehl ergangen. Die Eltern stehen im Verdacht, ihre Kinder getötet zu haben. Feuerwehrleute waren am Freitag zu einem Brand gerufen worden und hatten in dem Haus die toten Kinder gefunden: einen 13-jährigen Jungen und seine zehn Jahre alte Schwester. Die Eltern wurden aus einem Auto mit laufendem Motor in der Garage des Hauses gerettet. Als möglichen Grund für die Tat nannten die Ermittler finanzielle Probleme der Familie. Ihr Haus sei zwangsversteigert worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.