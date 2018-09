Berlin (AFP) Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) will sich dafür einsetzen, in der EU-Außenpolitik das Einstimmigkeitsprinzip abzuschaffen. "Es ist sehr wichtig, dass wir bestimmte außenpolitische Entscheidungen in der Zukunft nicht mehr nur einstimmig treffen dürfen", sagte Maas der "Bild am Sonntag". "Mehrheitsentscheidungen schützen uns davor, dass andere Mächte nur ein Mitgliedsland rauskaufen müssten, damit alles blockiert ist."

