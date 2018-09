Mogadischu (AFP) Bei einem Bombenanschlag in der somalischen Hauptstadt Mogadischu sind am Sonntag mindestens drei Menschen getötet worden. Ein Selbstmordattentäter habe ein mit Sprengstoff präpariertes Auto vor einem Verwaltungsgebäude im Zentrum der Hauptstadt in die Luft gesprengt, sagte ein Sprecher der Stadt Mogadischu, Salah Hassan Omar. Bei den drei Toten handle es sich um Wachleute. Acht weitere Menschen seien verletzt worden.

