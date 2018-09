Neuzelle (dpa) - Zisterzienser-Mönche bauen im Osten Brandenburgs wieder klösterliches Leben auf. Heute wird dazu auf der ehemaligen Klosteranlage Neuzelle ein Priorat gegründet. Das ist ein Tochter-Kloster, dem ein Prior vorsteht.

Die Kloster-Niederlassung gehört zur Abtei Heiligenkreuz in Österreich, von dort wurden sechs Gründungsmönche nach Ostdeutschland entsandt. Im Umfeld von Neuzelle soll eine neue Klosteranlage gebaut werden. Der Ort ist noch unbekannt. Neuzelle liegt südlich von Frankfurt (Oder) im Grenzgebiet zu Polen. Klostergründungen oder Niederlassungen wie jetzt in Neuzelle sind in Deutschland selten geworden.

Der Bereich Neuzelle gehört zum Bistum Görlitz. In keinem anderen Bistum in Deutschland leben weniger Katholiken als dort. Nach Zahlen der Deutschen Bischofskonferenz waren es 2017 rund 29.400.

