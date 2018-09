Warschau (AFP) Der Chef der in Polen regierenden PiS-Partei, Jaroslaw Kaczynski, hat "soziale Krankheiten" der EU angeprangert. Zwar wolle Polen EU-Mitglied bleiben, versicherte der Rechtsnationalist am Sonntag in Warschau. "Aber das bedeutet nicht, dass wir die Fehler des Westens wiederholen müssen und uns von den sozialen Krankheiten anstecken lassen", welche die EU zerfressen würden. Er erläuterte nicht, auf welche "Krankheiten" er sich bezog.

