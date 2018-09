Berlin (AFP) Die vor der Beobachtung durch den Verfassungsschutz stehenden AfD-Jugendorganisationen in Bremen und Niedersachsen sollen aufgelöst werden. Nach der entsprechenden Ankündigung der Behörden kündigte der Bundesvorsitzende der Jungen Alternative, Damian Lohr, am Montag an, einen außerordentlichen Bundeskongress mit der Auflösung als einzigem Tagesordnungspunkt an. Dies habe der Bundesvorstand beschlossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.