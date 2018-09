Montréal (AFP) Zum 20. Jahrestag des Absturzes einer Swissair-Maschine mit 229 Toten haben Angehörige in Kanada der Opfer gedacht. Familienangehörige und Einwohner versammelten sich am Sonntag (Ortszeit) zu einer Zeremonie für die Verstorbenen am Gedenkstein in Peggy's Cove in Neuschottland an der Atlantikküste. Die ökumenische Feier richtete sich auch an die Bergungshelfer.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.