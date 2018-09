Hannover (AFP) Außer in Bremen wird auch in Niedersachsen das Landesamt für Verfassungsschutz die Jugendorganisation der AfD beobachten. Landesinnenminister Boris Pistorius (SPD) sagte am Montag in Hannover vor Journalisten, er habe die Beobachtung der Jungen Alternative in der vergangenen Woche entschieden und an diesem Montag die entsprechende Anordnung unterschrieben. Die Entscheidung sei "völlig ungeachtet und losgelöst" von den rechtsextremen Übergriffen in Chemnitz gefallen.

