Reutlingen (AFP) Ein einjähriges Kind ist im baden-württembergischen Reutlingen aus einem Fenster gestürzt und hat sich schwer verletzt. Das Fenster im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses wurde am Sonntagabend kurz vor dem Sturz von dem etwas älteren Bruder des Kleinkinds beim Spielen geöffnet, wie wie die Polizei am Montag mitteilte. Es befindet sich demnach in der Nähe eines Betts.

