Brüssel (AFP) Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini erwartet keine zweite Amtszeit auf ihrem Posten in der Europäischen Kommission. Es gebe in im letzten Amtsjahr der aktuellen EU-Kommission bis zum Herbst 2019 "noch viel zu tun", sagte die italienische Sozialdemokratin am Montag bei einer Konferenz der EU-Botschafter in Brüssel. Sie wolle Ihr Haus "demjenigen, der die Ehre, das Vergnügen haben wird, diesen Job nach mir im nächsten Jahr auszuüben, ordentlich überlassen".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.