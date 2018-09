Niamey (AFP) Die Europäische Union unterstützt den westafrikanischen Flüchtlings-Transitstaat Niger mit weiteren Hilfen in Höhe von 21 Millionen Euro im Vorgehen gegen die illegale Migration. Das Geld sei Anfang August an die nigerische Staatskasse überwiesen worden, erklärte die EU am Montag. Die Mittel seien für Programme bestimmt, die in besonderem Maße Reformen im Bereich der inneren Sicherheit, des Grenzschutzes und des Kampfs gegen das Schlepperwesen unterstützten.

