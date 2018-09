Tripolis (AFP) Mehr als eine Woche nach Beginn der Kämpfe rivalisierender Milizen in und um Libyens Hauptstadt Tripolis gehen die Gefechte weiter: Zeugen berichteten am Montag von schweren Explosionen und Kämpfen in der Stadt, besonders entlang der Grenze zum Vorort Wadi al-Rabii. Ein Sprecher der Notfalldienste erklärte zudem, bewaffnete Gruppen hätten Straßen versperrt und damit Hilfslieferungen blockiert. Ganze Familien seien in ihren Häusern gefangen.

