Brasília (AFP) In Brasilien dürfen Bauern künftig weiterhin das umstrittene Herbizid Glyphosat einsetzen. Ein Berufungsgericht in Brasília entschied am Montag, dass eine von einem Richter der Vorinstanz angeordnete Verfügung "durch nichts gerechtfertigt" sei. Diese sei "ohne vorherige Analyse der schwerwiegenden Folgen für die Wirtschaft des Landes und die Produktion im Allgemeinen" verhängt worden, erklärte Bundesrichter Kassio Marques.

