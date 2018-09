Berlin (AFP) Grüne und FDP haben der Koalition ihre Mithilfe für die Abschaffung des sogenannten Kooperationsverbots zwischen Bund und Ländern angeboten. Dabei wollen sie allerdings deutlich über die Pläne von Union und SPD hinausgehen, wie aus einem gemeinsamen Schreiben der Grünen-Fraktionschefs Katrin Göring-Eckardt und Anton Hofreiter sowie von FDP-Fraktionschef Christian Lindner an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hervorgeht, das AFP am Montag in Berlin vorlag.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.