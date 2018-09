Teheran (AFP) Der iranische Außenminister Mohammed Dschawad Sarif berät mit der Regierung in Damaskus über die bevorstehende Militäroffensive gegen die Rebellenbastion Idlib. Der Iran werde die syrische Regierung "weiterhin in ihren Bemühungen zur Ausrottung der Terroristen" unterstützen und sie bei ihrer kommenden Kampagne in Idlib "beraten und unterstützen", sagte der iranische Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Montag in Teheran.

