Berlin (AFP) Die Gewerkschaften Deutscher Journalistenverband (DJV) und Deutsche Journalisten-Union (dju) haben nach den Ausschreitungen in Chemnitz einen besseren Schutz von Reportern durch die Polizei gefordert. Bei den jüngsten Demonstrationen der rechten Szene in der Stadt am Samstag habe es "Gewaltexzesse gegen Berichterstatter" gegeben, erklärte der DJV-Vorsitzende Frank Überall am Montag. So etwas dürfe nicht wieder vorkommen.

