Berlin (AFP) Der mutmaßliche Angreifer von Amsterdam war nach Erkenntnissen des Bundeskriminalamtes nicht als Gefährder eingestuft. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte am Montag in Berlin, "dass im BKA derzeit keine Erkenntnisse vorliegen, dass die Person als Gefährder oder auch als relevante Person einzustufen ist". Der Mann war nach Angaben des Sprechers Asylbewerber in Deutschland.

