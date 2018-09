Rio de Janeiro (AFP) Im Nationalmuseum in Rio de Janeiro ist am Sonntag ein Großbrand ausgebrochen. Auf Fernsehbildern war das in Flammen stehende Gebäude zu sehen.

