Ingolstadt (AFP) Nach der gewaltigen Explosion einer Raffinerie in der Nähe von Ingolstadt geht die Polizei von aufwändigen Ermittlungen zur Unglücksursache aus. Es sei davon auszugehen, dass das eingeleitete Ermittlungsverfahren "erhebliche Zeit" in Anspruch nehmen werde, teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Nord am Montag mit. Die Zahl der als Folge der Explosion Verletzten wurde mit 16 angegeben, nachdem zuvor von zehn Verletzten die Rede gewesen war.

