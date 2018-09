Celle (AFP) In Niedersachsen hat die Polizei ein Känguru eingefangen, das offensichtlich mehrere Stunden an einer Straße bei Celle entlang hüpfte. Nach mehreren Meldungen am Sonntag und am frühen Montagmorgen über das Tier in der Ortschaft Helmerkamp hätten Beamte es "nach kurzem Widerstand" festgenommen, teilte die Polizei in Celle mit. Dabei sei niemand verletzt worden.

