Bukarest (AFP) Die Verunglimpfung von Präsident Klaus Iohannis in einer Hitler-Fotomontage hat am Montag in Rumänien für Empörung gesorgt. Ein Berater der Regierung, Ex-Finanzminister Darius Valcov, hatte auf Facebook einen kurzen Videoclip veröffentlicht, auf dem der Rumäniendeutsche Iohannis mit Hitlerbart und dem Kommentar "Heil Iohannis" zu sehen ist. Die Opposition forderte daraufhin Valcovs Rücktritt, in Online-Netzwerken wurden hunderte negative Kommentare gepostet.

