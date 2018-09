Berlin (AFP) Mehrere SPD-Politiker um den Bundestagsabgeordneten Marco Bülow unterstützen die linke Sammlungsbewegung "Aufstehen". Dem Projekt sollten sich so viele Vertreter der politischen Linken wie möglich anschließen, erklärten die beteiligten Sozialdemokraten am Montag in Berlin. Neben Bülow zählen zu den Unterzeichnern unter anderem die Flensburger Oberbürgermeistern Simone Lange und der Historiker Peter Brandt, Sohn des früheren SPD-Chefs und Bundeskanzlers Willy Brandt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.