Berlin (AFP) Am ersten Tag der Berliner Tschadsee-Konferenz sind Hilfszusagen von mehr als zwei Milliarden Dollar für die Stabilisierung und Entwicklung der Region zusammengekommen. Die Teilnehmer kündigten an, in den kommenden Jahren insgesamt 2,17 Milliarden Dollar (rund 1,87 Milliarden Euro) für die Tschadsee-Region zur Verfügung zu stellen, wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amts am Montag mitteilte. Entwicklungsbanken sagten demnach zusätzlich 467 Millionen Dollar in günstigen Krediten zu.

