Nikosia (AFP) Zyperns Küstenwache hat am Montag nach eigenen Angaben 36 syrische Flüchtlinge an Land gebracht. Das Boot mit jeweils elf Männern und Frauen sowie 14 Kindern an Bord sei vor der Südostküste des Landes entdeckt worden, teilte die Polizei mit. Eine Patrouille der Küstenwache habe das Boot gestoppt und die Gruppe zum Hafen des Badeortes Protaras gebracht. Die Regierung sieht sich inzwischen mit der steigenden Zahl der Flüchtlinge überfordert.

