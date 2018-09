Halberstadt (AFP) Bei einem Schulbusunfall im Harz in Sachsen-Anhalt sind am Dienstagmorgen 17 Kinder und der Busfahrer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen wollte der Fahrer eines Lastwagens in Wegeleben auf eine Hauptstraße einbiegen und übersah dabei den Bus, wie ein Polizeisprecher in Halberstadt sagte. Der 40-Tonner erfasste den Schulbus seitlich und schob diesen einige Meter mit.

