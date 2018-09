Wiesbaden (AFP) In Deutschland gibt es anderthalb Millionen deutsch-ausländische Paare. Damit hat in sieben Prozent aller Ehen oder eingetragenen Lebensgemeinschaften in Deutschland ein Partner die deutsche und der andere Partner eine ausländische Staatsangehörigkeit, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden unter Berufung auf Zahlen aus dem Jahr 2017 mitteilte. Bei 1,7 Millionen Paaren oder acht Prozent haben beide Partner eine ausländische Staatsbürgerschaft.

