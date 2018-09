Den Haag (AFP) Zwei in den Niederlanden von Abschiebung bedrohte armenische Kinder haben sich den Behörden gestellt. Wie die Zeitung "Algemeen Dagblad" am Dienstag berichtete, kamen der 13-jährige Howick und seine zwölfjährige Schwester Lili am Montag aus ihrem Versteck, in das sie sich nach der letztinstanzlichen Entscheidung über ihre Abschiebung durch den Staatsrat in Den Haag geflüchtet hatten. Sie sollen nun am Samstag nach Armenien geflogen werden.

