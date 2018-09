Istanbul (AFP) Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) wird bei seinem Besuch in Ankara am Mittwoch auch mit Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan zusammenkommen. Wie das türkische Außenministerium am Dienstag mitteilte, wird Maas nach seiner Ankunft in der türkischen Hauptstadt am Mittwochnachmittag zunächst von seinem Kollegen Mevlüt Cavusoglu empfangen, bevor er Erdogan sowie den Parlamentspräsidenten Binali Yildirim trifft.

