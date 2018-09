Berlin (AFP) Ein deutscher Staatsbürger ist einem Medienbericht zufolge auf Betreiben der Türkei in Bulgarien festgenommen worden. Der in Bonn lebende Mehmet Y. sitze aufgrund eines Fahndungsaufrufs aus der Türkei im bulgarischen Warna in Untersuchungshaft, berichtete der WDR am Dienstag. Aus dem Auswärtigen Amts hieß es, der Fall sei bekannt, die Botschaft in der bulgarischen Hauptstadt Sofia betreue den Mann konsularisch.

