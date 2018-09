Berlin (AFP) Nach mehr als 50 Jahren hat das Archiv der Humboldt-Universität in Berlin das originale Abgangszeugnis von Karl Marx zurückerhalten. Der Philosoph hatte 1836 bis 1841 acht Semester lang an der Universität studiert, wie die Hochschule am Dienstag in einer Mitteilung erläuterte. Sein Zeugnis wurde zusammen mit anderen Unterlagen 1952 in Archive der DDR-Regierungspartei SED überführt, später lagerte es im Bundesarchiv in Koblenz.

