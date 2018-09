Hannover (AFP) Das Bundeskriminalamt (BKA) hat im vergangenen Jahr in knapp 6000 Fällen Internetprovider in In- und Ausland um die Löschung von Webseiten mit Kinderpornografie gebeten. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland am Dienstag vorab berichtete, geht dies aus einem Bericht hervor, über den das Bundeskabinett am Mittwoch in Berlin beraten will. Demnach leitete die Behörde 5977 Hinweise weiter, rund 84 Prozent davon betrafen Internetserver im Ausland.

