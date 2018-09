Hattersheim (AFP) Ein brennendes Wohnmobil hat im hessischen Hattersheim einen Großbrand mit erheblichen Schäden ausgelöst. Das Feuer griff in der Nacht zum Dienstag auf drei Reihenhäuser über, deren 32 Bewohner in Sicherheit gebracht werden mussten, wie die Polizei in Wiesbaden mitteilte. Verletzte wurde allerdings niemand.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.