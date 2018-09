Frankfurt/Main (AFP) Auf Deutschland könnte im Zusammenhang mit der Atomklage des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall nach "FAZ"-Informationen in Kürze ein Schadenersatz in Milliardenhöhe zukommen. Das internationale Schiedsgericht der Weltbankorganisation (ICSID) wies den Einwand der Bundesregierung zurück und erklärte sich in der Klage für zuständig, wie die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (Mittwochsausgabe) unter Berufung auf einen Beschluss der Richter berichtete.

