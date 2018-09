Berlin (AFP) Der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck sieht die Sammlungsbewegung "Aufstehen" kritisch. Er verstehe nicht, was das von Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht gestartete Projekt eigentlich solle, sagte er am Dienstag in Berlin. Der Ansatz einer solchen Bewegung außerhalb der Parteienlandschaft sei "falsch". Die Grünen wollten stattdessen "aus der parlamentarischen Demokratie heraus" an Alternativen zur Politik der vergangenen Jahre arbeiten, sagte Habeck nach einer Parteivorstandsklausur.

