Rom (AFP) Italiens Verteidigungsministerin Elisabetta Trenta hat Frankreich eine Mitschuld am Chaos in Libyen gegeben. "Meiner Meinung nach hat Frankreich eine Verantwortung", erklärte Trenta am Montag mit Blick auf den internationalen Militäreinsatz gegen Libyens Machthaber Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011, an dem Frankreich maßgeblich beteiligt gewesen war. Libyen befinde sich "unbestreitbar" in der derzeitigen Lage, "weil 2011 jemand seine eigenen Interessen über die Interessen der libyschen Bevölkerung und Europas gestellt hat".

