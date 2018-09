Cochem (AFP) Ein Jäger hat in einem Wald bei Altlay in der Nähe von Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz zwei stark verweste Leichen gefunden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich bei den Toten um eine Frau und einen Mann. Beide Leichen seien stark verwest, so dass eine Identifizierung zunächst nicht möglich war.

